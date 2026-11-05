फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Woman Quit Her Teaching Job to Care for Pet Parrot Now Desperately Searching for Him

घर से उड़ गया 6 महीने का लाडला तोता, गम में डूबा परिवार, खोजने के लिए रख दिया भारी इनाम

Thu, 05 Nov 2026 09:51 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 05 Nov 2026 09:51 AM IST
सार

Viral Video: वडोदरा में पारिख परिवार का छह महीने का अफ्रीकन ग्रे पैरट लड्डू घर से उड़कर लापता हो गया है। परिवार उसकी तलाश में कई इलाकों की खाक छान चुका है। अब लड्डू को सुरक्षित वापस लाने वाले के लिए एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
 

विज्ञापन
Woman Quit Her Teaching Job to Care for Pet Parrot Now Desperately Searching for Him
पिंजरे का दरवाजा खुला और गायब हो गया लड्डू - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वक्त के साथ लोगों का अपने पालतू जानवरों से लगाव इतना बढ़ जाता है कि वे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। उनके बिना घर सूना लगने लगता है। खासकर जब कोई पालतू अचानक कहीं खो जाए, तो उसे ढूंढने के लिए परिवार हर मुमकिन कोशिश करता है। गुजरात के वडोदरा में रहने वाले एक परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां पारिख परिवार का प्यारा तोता 'लड्डू' अचानक घर से उड़ गया। लड्डू को गायब हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार उसकी तलाश में दिन-रात एक कर रहा है। यहां तक कि उसे सुरक्षित वापस लाने वाले के लिए एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।

विज्ञापन


 घर का दरवाजा खुला और उड़ गया लड्डू
यह मामला वडोदरा के सेवासी रोड स्थित इस्कॉन हाइट्स का है। जानकारी के मुताबिक, 31 अक्तूबर की शाम करीब 7:24 बजे लड्डू घर से उड़ गया था। जेसिका पारिख के मुताबिक, उस समय तोते के पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ था। इसी दौरान वह घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया और खुले आसमान में उड़ गया। शुरुआत में परिवार को लगा कि वह आसपास ही किसी पेड़ या छत पर बैठा होगा और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी जब लड्डू नहीं मिला, तो परिवार की चिंता बढ़ गई।
विज्ञापन


कई किलोमीटर तक की तलाश, लाउडस्पीकर से पुकारा नाम
लड्डू को ढूंढने के लिए परिवार ने आसपास के इलाकों में खूब तलाश की। सेवासीमा, गोत्री और भाईली समेत कई जगहों पर लाउडस्पीकर लगाए गए। इसके जरिए लड्डू की रिकॉर्ड की गई आवाज और सीटियां बजाई गईं, ताकि अगर वह आसपास कहीं हो तो आवाज सुनकर वापस आ सके। परिवार ने कई किलोमीटर तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एनिमल एक्सपर्ट्स और रेस्क्यू टीम के मुताबिक, लड्डू अधिकतम दो किलोमीटर के दायरे में उड़कर जा सकता है। इसके बावजूद परिवार ने आसपास के इलाके से आगे भी उसकी खोज जारी रखी है। अब उन्हें आशंका है कि कहीं वह किसी शांत और सुनसान जगह, नदी किनारे या तालाब के आसपास डरकर न बैठा हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


लड्डू के लिए छोड़ दी थी नौकरी
इस पूरे मामले का सबसे भावुक पहलू जेसिका पारिख का अपने तोते के प्रति लगाव है। बताया जा रहा है कि जेसिका ने लड्डू की देखभाल के लिए एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी तक छोड़ दी थी। वह उसे मुंबई के रास्ते पुणे के एक ब्रीडर से लेकर आई थीं। उस समय लड्डू बहुत छोटा था। महज छह महीने और 18 दिन की उम्र में ही वह परिवार का बेहद खास सदस्य बन चुका था। जेसिका की दिनचर्या भी काफी हद तक उसी के आसपास रहती थी।


लड्डू को वापस लाने पर मिलेगा एक लाख रुपये
परिवार ने अब लड्डू को खोजने के लिए एक लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। परिवार का कहना है कि जो भी व्यक्ति लड्डू को सुरक्षित ढूंढकर वापस लाएगा, उसे यह रकम दी जाएगी। अगर किसी को लड्डू मिलता है, तो वीडियो कॉल के जरिए उसकी पहचान की पुष्टि भी की जा सकती है। फिलहाल पारिख परिवार को उम्मीद है कि उनका लाडला जल्द ही वापस घर लौट आएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed