एक हाथ में पुलिस कैप, दूसरे में बच्चा... वीआईपी ड्यूटी पर तैनात मां की तस्वीर ने जीत लिया लोगों का दिल

मां की जिम्मेदारी और नौकरी की ड्यूटी, दोनों को एक साथ संभालना आसान नहीं होता। लेकिन बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से सामने आई एक तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। यहां मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एक महिला कांस्टेबल की तस्वीर और वीडियो सामने आया, जिसमें वह अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर ड्यूटी करती नजर आ रही हैं। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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मामला सासाराम के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय परिसर का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी बीच महिला कांस्टेबल पूनम कुमारी कैमरे में कैद हुईं।वायरल वीडियो में पूनम पुलिस की वर्दी में नजर आ रही हैं। उनके एक हाथ में पुलिस कैप है, जबकि दूसरे हाथ से उन्होंने अपने बच्चे को सीने से लगा रखा है। आसपास दूसरे पुलिसकर्मी और अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद पूनम पूरी तरह शांत और सतर्क नजर आती हैं। बच्चा कभी मां के कंधे पर सिर टिकाता दिखता है तो कभी आसपास का माहौल देखने लगता है। वहीं पूनम अपने बच्चे को संभालने के साथ अपनी ड्यूटी पर भी ध्यान देती नजर आती हैं।वीआईपी ड्यूटी के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मियों को काफी सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे में बच्चे को साथ लेकर ड्यूटी करती महिला कांस्टेबल की यह तस्वीर लोगों को खास तौर पर भावुक कर रही है। वीडियो देखने वाले कई लोग पूनम के हौसले और जिम्मेदारी की तारीफ कर रहे हैं।वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि यह तस्वीर दिखाती है कि महिलाएं किस तरह परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालती हैं। वहीं कुछ लोग महिला कांस्टेबल के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। पूनम कुमारी की यह तस्वीर सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी नहीं दिखाती, बल्कि उस मां की जिम्मेदारी भी दिखाती है जो अपने बच्चे को संभालते हुए भी अपनी वर्दी की जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी से निभाती नजर आई।