शादी से कुछ घंटे पहले खेत में पलटी दूल्हा-दुल्हन की कार, कीचड़ में सन गया लहंगा; फिर भी नहीं रुकी शादी
Viral Video: वियतनाम में शादी से कुछ घंटे पहले दूल्हा-दुल्हन की फूलों से सजी कार कीचड़ भरे धान के खेत में पलट गई। बोनट पर लगे फूल हवा से उड़कर विंडशील्ड पर आ गए थे, जिससे ड्राइवर को रास्ता दिखना बंद हो गया। हादसे में प्रेग्नेंट दुल्हन और उसका होने वाला बच्चा सुरक्षित हैं।
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शादी का दिन हर किसी के लिए बेहद खास होता है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोग महीनों पहले से तैयारियां करते हैं। लेकिन सोचिए जिस दिन आप नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हों, उसी दिन आपकी कार सड़क से उतरकर खेत में पलट जाए तो क्या होगा? वियतनाम में एक दूल्हा-दुल्हन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शादी की रस्में शुरू होने से कुछ घंटे पहले उनकी फूलों से सजी कार कीचड़ भरे धान के खेत में जा पलटी। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। राहत की बात यह रही कि कार में सवार दूल्हा-दुल्हन की जान बच गई। खास बात यह है कि दुल्हन गर्भवती थी।
बोनट पर लगे फूल बने हादसे की वजह
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 10 नवंबर को वियतनाम के तुयेन क्वांग प्रांत में सुबह करीब 10 बजे हुई। 19 वर्षीय दुल्हन डैम थी जुआन और 21 वर्षीय दूल्हा ली वान वियत शादी की रस्मों के लिए कार से जा रहे थे। उनकी कार को फूलों से सजाया गया था। अभी वे दूल्हे के घर से करीब एक किलोमीटर दूर ही थे कि अचानक तेज हवा चली। हवा के झोंके से कार के बोनट पर लगे फूल उखड़कर सीधे विंडशील्ड पर जा चिपके। इससे ड्राइवर को आगे का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया और कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब एक मीटर नीचे धान के खेत में जा गिरी। कार एक तरफ पलट गई। दुल्हन की तरफ की खिड़की खुली होने के कारण उसका पूरा वेडिंग गाउन कीचड़ में सन गया। हादसे के बाद दुल्हन की हालत देखकर वहां मौजूद लोग भी घबरा गए।
Đón dâu phiên bản "lội bùn lội suối": Cô dâu hóa thân thành tượng đất sét nguyên khối ngay trước giờ cử hành hôn lễ... 👰♀️ https://t.co/SZznjN5TxO— Đình Lê (@StRyuAka) November 13, 2026
ग्रामीणों ने मिलकर उठाई कार
हादसा होते ही फोटोग्राफर और बाराती मदद के लिए दौड़े। शुरुआत में कुछ युवकों ने मिलकर कार को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। दर्जनों लोगों ने मिलकर कार को उठाया, जिसके बाद दूल्हा-दुल्हन किसी तरह बाहर निकल पाए।
कीचड़ से सने कपड़ों में पूरी की शादी की रस्में
हादसे के बाद दुल्हन को दूल्हे के घर ले जाया गया। वहां उसने नहाकर कपड़े बदले और फिर शादी की रस्में पूरी कीं। हालांकि, परिवार की चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। दोपहर में दुल्हन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि वह और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग जहां दूल्हा-दुल्हन की सलामती पर खुशी जता रहे हैं, वहीं कार पर फूलों की सजावट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि गाड़ी सजाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि फूल या दूसरी सजावटी चीजें ड्राइवर की नजर के सामने न आएं।