शादी से कुछ घंटे पहले खेत में पलटी दूल्हा-दुल्हन की कार, कीचड़ में सन गया लहंगा; फिर भी नहीं रुकी शादी

शादी का दिन हर किसी के लिए बेहद खास होता है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोग महीनों पहले से तैयारियां करते हैं। लेकिन सोचिए जिस दिन आप नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हों, उसी दिन आपकी कार सड़क से उतरकर खेत में पलट जाए तो क्या होगा? वियतनाम में एक दूल्हा-दुल्हन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शादी की रस्में शुरू होने से कुछ घंटे पहले उनकी फूलों से सजी कार कीचड़ भरे धान के खेत में जा पलटी। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। राहत की बात यह रही कि कार में सवार दूल्हा-दुल्हन की जान बच गई। खास बात यह है कि दुल्हन गर्भवती थी।

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Đón dâu phiên bản "lội bùn lội suối": Cô dâu hóa thân thành tượng đất sét nguyên khối ngay trước giờ cử hành hôn lễ... 👰♀️ https://t.co/SZznjN5TxO — Đình Lê (@StRyuAka) November 13, 2026

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रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 10 नवंबर को वियतनाम के तुयेन क्वांग प्रांत में सुबह करीब 10 बजे हुई। 19 वर्षीय दुल्हन डैम थी जुआन और 21 वर्षीय दूल्हा ली वान वियत शादी की रस्मों के लिए कार से जा रहे थे। उनकी कार को फूलों से सजाया गया था। अभी वे दूल्हे के घर से करीब एक किलोमीटर दूर ही थे कि अचानक तेज हवा चली। हवा के झोंके से कार के बोनट पर लगे फूल उखड़कर सीधे विंडशील्ड पर जा चिपके। इससे ड्राइवर को आगे का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया और कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब एक मीटर नीचे धान के खेत में जा गिरी। कार एक तरफ पलट गई। दुल्हन की तरफ की खिड़की खुली होने के कारण उसका पूरा वेडिंग गाउन कीचड़ में सन गया। हादसे के बाद दुल्हन की हालत देखकर वहां मौजूद लोग भी घबरा गए।हादसा होते ही फोटोग्राफर और बाराती मदद के लिए दौड़े। शुरुआत में कुछ युवकों ने मिलकर कार को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। दर्जनों लोगों ने मिलकर कार को उठाया, जिसके बाद दूल्हा-दुल्हन किसी तरह बाहर निकल पाए।हादसे के बाद दुल्हन को दूल्हे के घर ले जाया गया। वहां उसने नहाकर कपड़े बदले और फिर शादी की रस्में पूरी कीं। हालांकि, परिवार की चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। दोपहर में दुल्हन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि वह और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग जहां दूल्हा-दुल्हन की सलामती पर खुशी जता रहे हैं, वहीं कार पर फूलों की सजावट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि गाड़ी सजाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि फूल या दूसरी सजावटी चीजें ड्राइवर की नजर के सामने न आएं।