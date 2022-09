Viral Video: उद्घाटन के लिए फीता काटते ही ढह गया पुल, नदी में गिरे नेता और अधिकारी, वीडियो वायरल

Viral Video: देश और विदेश में आए दिन नए पुल और नई सड़क का उद्घाटन होता है। राजनेता ही ज्यादातर नए पुलों और नई सड़कों का उद्घाटन करते हैं। अब इस बीच एक पुल के उद्घाटन समारोह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने बाद आपको यकीन नहीं होगा कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? दरअसल एक पुल का उद्घाटन समारोह चल रहा था तभी कुछ ऐसा होता कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं।



दरअसल यह पूरा मामला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का है। अधिकारियों को पुल का उद्घाटन करता देख लोगों में खुशी की लहर थी, लेकिन उद्धघाटन के कुछ ही सेकेंड के बाद पुल भरभराकर गिर जाता है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुल के उद्धघाटन के दौरान भरभराकर गिर जान से वहां चीख पुकार मच जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

A bridge collapses during opening ceremony by officials in the Democratic Republic of Congo 😀 pic.twitter.com/oLf23Mrp46