वीडियो: गोद में बच्चा और सिर पर ईंटों का बोझ, मां की मजबूरी देखकर भर आएंगी आंखें
सोशल मीडिया पर एंक मां का बेट को खुद से चिपकाकर ईंटें ढोने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है। दो वक्त की रोटी के लिए एक मां इस हालात में भी मजदूरी करने को मजबूर है।
विस्तार
मां और बच्चे का रिश्ता अनमोल है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। मां अपने बच्चे के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। सोशल मीडिया इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आप मां की ममता और मजबूरी दोनों देख सकते हैं। इसे देखने के बाद शायद आप भावुक हो जाएंगे।
वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक मां अपने मासूम बच्चे को सीने से चिपकाकर ईंटें उठा रही हैं। उसके पास एक तरह बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ दो वक्त की रोटी की है। पेट पालने के लिए मां बच्चे को भी संभाल रही है और मजदूरी भी कर रही है।वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईंटे ढोते समय मां बच्चे को अपने शरीर से चिपका रखी हुई है।
दिख रहा है कि मां ने बच्चे को दुपट्टे की मदद से खुद से बांधा हुआ है। बच्चा उसकी गोद में है और मां लगातार ईंटें सिर पर रखकर ढोने का काम कर रही है। इस उम्र में बच्चे को मां की गोद में आराम और सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन मां दो वक्त की रोटी के लिए अपने साथ लेकर काम करने को मजबूर है। यह दृश्य भावुक करने वाला है।
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि मां ने बच्चे को दुपट्टे की मदद से खुद से चिपकाकर बांध रखा है। इसके बाद वह पास रखी ईंटों को अपने सिर पर उठाती है और एक स्थान से दूसरी जगह लेकर जाती है। काम के दौरान भी उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर भी है। बच्चा भी मां से चिपका हुआ है और मां लगातार अपना काम कर रही है। उसके लिए बच्चे को अकेला छोड़ना शायद संभव नहीं है, जिसके कारण वह उसे साथ लेकर काम कर रही है।
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हालातों की जलती धूप में वो हवा सर्द बन जाती है ,— 🦋 देवदास 🦋 (@shayar00123) September 23, 2026
वो नाजुक सी दिखने वाली "मां औलाद के लिए "मर्द" बन जाती है ।। pic.twitter.com/VNgNFXb5cS
बच्चे की जिम्मेदारी और पेट पालने की मजबूरी
मासूम बच्चे की देखभाल करना मां के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वीडियो में मां को बच्चे की देखभाल के साथ-साथ मजदूरी करते भी देखा जा सकता है। वह बच्चे को अपने से दूर किए बिना ईंटें ढो रही है कि दो वक्त की रोटी के लिए पैसे मिल जाएंगे। बच्चे को साथ लेकर वह लगातार अपना काम कर रही है।
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वीडियो देखकर लोग हुए भावुक
मां और बेटे के इस वीडियो को देखकर लोग भावुक हो गए हैं। इस पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि यही होती है मां। एक अन्य ने लिखा है कि मां सबसे बड़ी योद्धा होती है।