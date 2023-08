Viral Video: 'गुड टच और बैड टच' का मतलब बताती टीचर का वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने जमकर की तारीफ

Viral Video: भले ही आज हमारा समाज कई क्षेत्रों में विकसित हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही मनुष्य की आपराधिक भावनाएं भी बढ़ रही हैं।आपराधिक दिमाग वाले लोग पहले समाज की वस्तुओं को अपना निशाना बनाते थे, लेकिन अब वह कमजोर और नासमझ छोटे बच्चों और शिशुओं को अपना निशाना बनाते हैं। अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि छोटे-छोटे बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए।

