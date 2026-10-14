टैक्सी ड्राइवर ने सामान उठाने से किया मना, पैसेंजर से पूछा- गाड़ी बुक की है या मुझे? वीडियो पर छिड़ी बहस

टैक्सी में सफर करते समय ड्राइवर से दोस्ताना बातचीत हो जाए तो लंबा रास्ता भी आसानी से कट जाता है। लेकिन सफर के दौरान कुछ छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस भी हो जाती है। ऐसी ही एक बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर के बीच सामान गाड़ी में रखने को लेकर कहासुनी हो जाती है। ड्राइवर पैसेंजर का सामान उठाकर गाड़ी में रखने से मना कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। वीडियो देखने के बाद कई लोग ड्राइवर के समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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वीडियो में वह टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आते हैं, जबकि पैसेंजर गेट के पास खड़ा होता है। वीडियो पर लिखा है कि हाथ-पैर सलामत हैं तो अपना सामान खुद उठाना सीखें। वीडियो की शुरुआत में पैसेंजर ड्राइवर से सामान गाड़ी में रखने के लिए कहता है। इस पर ड्राइवर मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि बैग छोटे हैं और पैसेंजर खुद ही उन्हें गाड़ी में रख ले। ड्राइवर यह भी बताते हैं कि उन्होंने डिग्गी खोल दी है।शुरुआत में मामला सामान रखने तक ही सीमित रहता है, लेकिन जब पैसेंजर ड्राइवर पर सामान उठाने का दबाव बनाने लगता है तो दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। पैसेंजर गुस्से में पूछता है कि वह सामान रखेगा या नहीं। इस पर ड्राइवर फिर मना कर देते हैं।ड्राइवर कहते हैं, 'आपने गाड़ी बुक की है या मेरे को बुक किया है?' वह पैसेंजर से साफ कहते हैं कि बैग छोटे हैं, इसलिए वह खुद ही सामान रख ले। जब पैसेंजर बार-बार सामान रखने की बात करता है तो ड्राइवर उसे राइड कैंसिल करने के लिए कह देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ जाता है।वीडियो पर कमेंट करते हुए कई यूजर्स ड्राइवर का समर्थन कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'गजब हीरो', जबकि दूसरे ने 'गुड टैक्सी ड्राइवर' कहकर उनकी तारीफ की। एक और यूजर का कहना है कि कुछ लोग अपने सामान की जिम्मेदारी भी खुद नहीं लेना चाहते। सामान में कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, जिसके टूटने का डर हो। फिलहाल, इस वीडियो के बहाने टैक्सी में सफर के दौरान पैसेंजर और ड्राइवर की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि, वीडियो में दिखाई गई घटना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हर टैक्सी सेवा में सामान रखने के नियम एक जैसे होते हैं।