Shark Attack in Egypt: शार्क ने रूसी शख्स पर किया हमला, गई जान, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

Shark Attack in Egypt: समुद्र में गोते लगाना काफी रोमांचक होता है, लेकिन कई बार ये हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। समुद्र में पाए जाने वाले खतरनाक जीव कई बार लोगों की जान भी ले लेते हैं। कुछ ऐसे ही मामले का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकरा हर कोई हैरान है। मामला मिस्र से सामने आया है, जहां रेड सी रिसॉर्ट शहर हर्गहाडा के तट पर एक शार्क द्वारा हमला किए जाने के बाद एक रूसी व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे कि खबर सुनकर आस-पास के लोग भी सहमें हुए हैं। किसे पता था समुद्र में गोते लगाते समय एक भयानक शार्क आकर शख्स की जान ले लेगा।

JUST IN - Egyptians have reportedly caught the shark that attacked and killed the Russian citizen pic.twitter.com/u3i0XbiL2k