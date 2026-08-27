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लिफ्ट के पास बच्चे के साथ होने वाला था बड़ा हादसा, गार्ड ने बिजली की रफ्तार से बचाया

Thu, 27 Aug 2026 11:14 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 27 Aug 2026 11:14 AM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता और फुर्ती की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। लिफ्ट के पास मौजूद एक बच्चा अचानक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था।

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Security Guard Saves Child From Potential Lift Accident Viral Video Wins Praise
लिफ्ट के पास अचानक खतरे में फंसा बच्चा - फोटो : X @AlwinaHex

विस्तार
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बच्चे खेलते-खेलते कब ऐसी जगह पहुंच जाएं, जहां जरा-सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी बात की याद दिलाता है। वीडियो में एक बच्चा लिफ्ट के आसपास नजर आता है। कुछ ही पल में वह लिफ्ट के दरवाजे और उसके खाली हिस्से के बीच ऐसी जगह पहुंच जाता है, जहां उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा दिखाई देता है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं और बच्चे के नीचे गिरने की आशंका नजर आने लगती है। आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझ आता, उससे पहले ही वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड की नजर बच्चे पर पड़ जाती है।  तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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एक पल भी नहीं गंवाया
गार्ड ने खतरा देखते ही बिना समय गंवाए बच्चे की तरफ दौड़ लगा दी। उसने तुरंत बच्चे को पकड़ने की कोशिश की और उसकी फुर्ती के चलते बच्चा नीचे गिरने से बच गया। पूरी घटना इतनी तेजी से होती है कि वीडियो देखने वाले भी कुछ सेकंड के लिए घबरा जाते हैं। अगर गार्ड की नजर समय पर बच्चे पर नहीं पड़ती या वह प्रतिक्रिया देने में थोड़ी भी देर करता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।
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 गार्ड की फुर्ती ने टाला हादसा
इस घटना में सबसे ज्यादा चर्चा सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता को लेकर हो रही है। उसने न सिर्फ खतरे को तुरंत पहचाना, बल्कि बिना घबराए सही समय पर सही कदम भी उठाया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स गार्ड की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुरक्षा कर्मचारियों की जिम्मेदारी केवल परिसर पर नजर रखने तक सीमित नहीं होती। किसी आपात स्थिति में तुरंत फैसला लेना और लोगों की सुरक्षा कंफर्म करना भी उनके काम का अहम हिस्सा है।

 लोगों ने कहा- सम्मान मिलना चाहिए
कई यूजर्स का मानना है कि गार्ड की बहादुरी और सूझबूझ को सम्मान मिलना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी को हम रोजमर्रा का काम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं बताती हैं कि उनकी सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह वीडियो भले ही कुछ सेकंड का है, लेकिन गार्ड की एक तेज प्रतिक्रिया ने बच्चे को संभावित बड़े हादसे से बचा लिया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

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