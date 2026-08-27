लिफ्ट के पास बच्चे के साथ होने वाला था बड़ा हादसा, गार्ड ने बिजली की रफ्तार से बचाया

बच्चे खेलते-खेलते कब ऐसी जगह पहुंच जाएं, जहां जरा-सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी बात की याद दिलाता है। वीडियो में एक बच्चा लिफ्ट के आसपास नजर आता है। कुछ ही पल में वह लिफ्ट के दरवाजे और उसके खाली हिस्से के बीच ऐसी जगह पहुंच जाता है, जहां उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा दिखाई देता है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं और बच्चे के नीचे गिरने की आशंका नजर आने लगती है। आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझ आता, उससे पहले ही वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड की नजर बच्चे पर पड़ जाती है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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