नौकरी लेने आया था शख्स, ऑफिस देखकर कर दिया इनकार; 3 महीने बाद उसी ने कंपनी की तस्वीर बदल दी

नौकरी की तलाश में कई राउंड के इंटरव्यू देने के बाद जब सिलेक्शन हो जाए तो आमतौर पर कैंडिडेट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दिल्ली के एंटरप्रेन्योर अभिषेक अग्रवाल के साथ एक ऐसा मामला हुआ, जिसने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने एक कैंडिडेट को तीन हफ्ते में चार राउंड के इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट किया था। सैलरी पर बातचीत से लेकर ऑफर देने तक सबकुछ ठीक रहा। कैंडिडेट तय समय पर ऑफिस भी पहुंच गया और करीब 10 मिनट तक लॉबी में बैठा रहा। लेकिन जब अभिषेक उसका स्वागत करने पहुंचे तो कैंडिडेट ने उन्हें धन्यवाद कहा और नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी घटना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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