परिवार के साथ ट्रेन में सफर करना हुआ मुश्किल! पास बैठे यात्रियों को शराब पीते देख भड़का शख्स

ट्रेन में परिवार के साथ सफर करते समय हर यात्री यही चाहता है कि यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक यात्री ने ऐसी स्थिति दिखाई, जिसमें वह अपने परिवार और बच्चों के साथ असहज महसूस करता नजर आया। उसका आरोप था कि ट्रेन में उसके पास बैठे कुछ यात्री शराब पी रहे थे। इसके बाद उसने न सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश की, बल्कि पुलिस कर्मियों के पास पहुंचकर कार्रवाई की मांग भी की।

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यह वीडियो एक्स पर @Strongindia28 नामक हैंडल से शेयर किया गया है। वायरल क्लिप में व्यक्ति ट्रेन के अंदर मौजूद कुछ बोतलों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वहां हो रही गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। उसका कहना है कि पास बैठे यात्री शराब पी रहे हैं और इसी वजह से वह अपनी सीट पर सहज महसूस नहीं कर रहा।वीडियो में यात्री पुलिस कर्मियों से अपनी परेशानी बताते हुए कहता है, “मैं अपनी सीट पर असहज हूं। आप लोग शराब पी रहे हैं, यही मेरी समस्या है भाई।” उसने यह भी बताया कि उसकी बेटी उसी जगह मौजूद है और परिवार के साथ यात्रा करते हुए ऐसी स्थिति उसके लिए परेशानी का कारण बन रही है। यात्री ने पुलिस से शराब की बोतलें जब्त करने की मांग की। साथ ही उसने सीट बदलने की भी गुहार लगाई, ताकि उसका परिवार दूसरी जगह आराम से बैठ सके। पुलिस अधिकारी ने उसे इस मामले में लिखित शिकायत देने के लिए कहा।ऐसे मामलों में 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है। नियमों के तहत टिकट जब्त कर यात्री को अगले स्टेशन पर उतारने की कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि, इसके बावजूद ट्रेनों में इस तरह की घटनाओं के सामने आने के दावे समय-समय पर सोशल मीडिया पर देखने को मिलते रहते हैं।वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस मामले पर जमकर प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने शिकायत करने वाले यात्री का समर्थन करते हुए कहा कि परिवार, महिलाओं और बच्चों के साथ सफर करने वाले लोगों को सुरक्षित और सहज माहौल मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने आरपीएफ और जीआरपी की मौजूदगी पर सवाल उठाए, जबकि कई यूजर्स ने रेलवे में नियमों के प्रभावी तरीके से पालन कराने की मांग की। एक यूजर ने लिखा, “बिल्कुल भी समझदारी और नागरिक बोध नहीं है।” दूसरे ने कहा कि ट्रेन में शराब पीने पर पूरी तरह रोक होनी चाहिए। वहीं एक और यूजर ने पुलिस अधिकारी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि तुरंत कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता से लिखित शिकायत देने को कहा गया। वीडियो के बाद एक बार फिर सार्वजनिक जगहों पर नागरिक जिम्मेदारी और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है।