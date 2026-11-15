हरियाणा की दादी ने हाईवे पर दौड़ाई बुलेट, पीछे बैठा पोता भी रह गया हैरान; करोड़ों बार देखा गया वीडियो
Viral Video: हरियाणा की दादी सुखमा का बुलेट चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाईवे पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बाइक चलाती दादी के पीछे उनका पोता हर्ष बैठा नजर आ रहा है। इस वीडियो को अब तक 22.9 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।
विस्तार
बुलेट चलाने का शौक रखने वालों में आपने ज्यादातर युवाओं को ही देखा होगा। कई लोग तो बाइक चलाने के अपने शौक को पूरा करने के लिए लंबी दूरी तक का सफर भी तय करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी दादी को हाईवे पर बुलेट दौड़ाते देखा है? अगर नहीं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें हरियाणा की एक दादी पूरे स्वैग के साथ बुलेट चलाती नजर आ रही हैं। उनके पीछे पोता बैठा है और दोनों इस राइड का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं। दादी का अंदाज देखकर लोग भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
हाईवे पर बुलेट लेकर निकलीं दादी
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दादी सुखमा हल्के भूरे रंग की बुलेट चलाती नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि बाइक चलाते समय उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं दिखती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ हाईवे पर बाइक दौड़ाती दिखाई देती हैं। उनके पीछे उनका पोता हर्ष बैठा हुआ है, जो इस सफर का खूब आनंद ले रहा है। दादी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वह पहली बार बाइक चला रही हैं। उनका अंदाज और बाइक पर पकड़ देखकर अच्छे-अच्छे बाइक चलाने वाले भी हैरान हो सकते हैं। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।
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दादी का स्वैग देख यूजर्स भी हुए फैन
यह वीडियो दादी सुखमा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से साझा किया गया है। वहीं, उनके पोते हर्ष के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। यहां इसे अब तक 22.9 मिलियन यानी करीब 2.29 करोड़ बार देखा जा चुका है। वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'दादी सुनके फ्लावर समझे क्या, फायर हूं मैं।' वहीं, दूसरे ने लिखा कि दादी ने तो मौज कर दी। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'बहुत अच्छा लगा माताजी।'
उम्र नहीं, शौक मायने रखता है
इस वीडियो को देखकर एक बात तो साफ है कि अपने शौक पूरे करने के लिए उम्र कभी आड़े नहीं आनी चाहिए। दादी सुखमा का अंदाज लोगों को यही बता रहा है कि अगर मन में कुछ करने का उत्साह हो तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। हालांकि, हाईवे पर बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना और यातायात के नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है।