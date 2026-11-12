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वायरल: ट्रेन के नीचे लेटी थी महिला, तभी फरिश्ता बनकर पहुंचा युवक; मौत के मुंह से खींचकर बचाई जान

Thu, 12 Nov 2026 03:50 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 12 Nov 2026 03:50 PM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक खड़ी ट्रेन के नीचे पटरी पर लेटी महिला को अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकालता नजर आ रहा है। महिला के सुरक्षित बाहर आते ही पीछे से दूसरी ट्रेन भी आती दिखाई देती है।

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Man Risks His Life to Rescue Woman Trapped Under Train Shocking Visuals Leave Internet Stunned
महिला ने नहीं छोड़ा था ट्रेन के नीचे से निकलने का रास्ता - फोटो : इंस्टाग्राम@ ayann__kd

विस्तार
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कहते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है और जरूरत पड़ने पर कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसकी मिसाल पेश कर रहा है। इसमें एक युवक ने जिस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे फंसी महिला को बाहर निकाला, उसे देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में कुछ पल ऐसे भी हैं, जिन्हें देखकर किसी की भी सांसें थम सकती हैं।

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
वायरल वीडियो में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोलकाता-गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस खड़ी दिखाई दे रही है। इसी दौरान ट्रेन के स्लीपर कोच एस3 के नीचे रेलवे ट्रैक पर काले रंग का सलवार-सूट पहने एक महिला लेटी नजर आती है। महिला ने सिर पर नारंगी रंग का दुपट्टा भी रखा हुआ है। ट्रेन में यात्री मौजूद हैं और ऐसे में उसके कभी भी चलने का खतरा बना हुआ था। तभी दूसरी तरफ के ट्रैक पर खड़े एक युवक की नजर महिला पर पड़ती है। युवक ने पीठ पर ग्रे रंग का बैग टांग रखा है और वह सफेद शर्ट और जींस पहने हुए है। महिला को इस हालत में देखकर वह तुरंत रेलवे ट्रैक पर उतर जाता है। इसके बाद वह ट्रेन के नीचे झुककर महिला को बाहर आने के लिए कहता है।
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महिला ने नहीं छोड़ा था ट्रेन के नीचे से निकलने का रास्ता
वीडियो में आगे दिखता है कि महिला पहले बाहर आने में हिचकिचाती है। लेकिन युवक हार नहीं मानता। वह उसका हाथ पकड़कर पूरी ताकत से अपनी ओर खींचता है और आखिरकार उसे ट्रेन के नीचे से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह महिला को सहारा देकर बगल वाले ट्रैक से प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ ले जाता है। वहां मौजूद दूसरे यात्री भी मदद के लिए आगे आते हैं और दोनों को प्लेटफॉर्म पर चढ़ा लेते हैं। इस घटना का सबसे डरावना हिस्सा तब सामने आता है, जब महिला को सुरक्षित निकालने के कुछ ही सेकंड बाद पीछे वाले ट्रैक पर दूसरी ट्रेन की तेज हेडलाइट दिखाई देती है। ऐसे में अगर युवक थोड़ी भी देर कर देता, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

युवक की बहादुरी देख लोग कर रहे सलाम
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इसे अब तक 1.4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वीडियो देखने के बाद लोग युवक की हिम्मत और इंसानियत की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "1 कचौड़ी, 2 समोसा, ऐसे मर्दों पर है पूरा भरोसा।" वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि आज के समय में जहां लोग किसी की मदद करने के बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं, वहां इस युवक ने आगे बढ़कर एक जिंदगी बचाई। सोशल मीडिया पर लोग इस युवक को असली हीरो बता रहे हैं।

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