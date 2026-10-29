पति के सीने पर चढ़कर पत्नी ने देखा करवा चौथ का चांद, वीडियो देखकर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट
सोशल मीडिया पर करवा चौथ मनाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पत्नी अपने पति के सीने पर चढ़कर छलनी में चांद देख रही है। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
विस्तार
भारत में 29 अक्तूबर को करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। देश में करवा चौथ का काफी महत्व है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की उम्र के लिए व्रत रखती हैं। शाम को पूजा करने के बाद चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं। सोशल मीडिया पर करवा चौथ मनाने क एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो काफी पुराना है, लेकिन एक बार फिर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला ने ऐसे करवा चौथ के व्रत को पूरा किया है, वैसी पूजा शायद ही आपने देखी है।
पति के सीने पर चढ़कर पत्नी ने मनाया करवा चौथ
सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मजेदार वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वायरल वीडियो में एक पति और पत्नी करवा चौथ मना रहे हैं।
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करवा चौथ के दिन शादीशुदा महिलाएं रात में अर्घ्य देती है और छलनी से चांद को देखती है। लेकिन इस वीडियो में महिला अपने पति के सीने पर चढ़कर चांद को छलनी देख रही है। महिला ने एक पैर अपने पति की छाती पर रख रखा है, जबकि दूसरा पर उसकी टांगों पर। सोशल मीडिया पर अनोखा करवा चौथ मनाने का तरीका वायरल हो गया है।
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लोग कर रहे हैं कमेंट
वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इस वीडियो को लाखों ने देखा और लाइक किया है। इस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि करवा चौथ के दिन अपने पति को अपने पैरों के नीचे रखा है।