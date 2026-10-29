सुपर अल नीनो से मचेगी तबाही: 6 महीने में 3 लाख से ज्यादा लोगों की हो सकती है मौत, भारत पर क्या होगा असर?

दुनिया में सुपर अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देश इसी जद में हैं। क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब ने अल नीनो के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक नक्शा जारी किया है, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की नक्शे में बताया गया है कि प्रशांत महासागर में सुपर अल नीनो के तेज होने पर गर्मी की वजह से किन इलाकों में सबसे अधिक अतिरिक्त मौतें होने की संभावना है। इस नक्शे से सामने आए आंकड़े काफी डरावने हैं।

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