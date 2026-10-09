वायरल वीडियो: 186 रुपये के लिए मॉल में भिड़े राइडर और महिला, वायरल वीडियो पर लोगों ने क्या कहा

गुरुग्राम के एंबियंस मॉल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक राइडर और महिला यात्री के बीच किराये के पैसे को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है। हैरानी की बात यह है कि पूरा मामला महज 186 रुपये के भुगतान से जुड़ा बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इतनी छोटी रकम के लिए विवाद क्यों हुआ? कुछ लोग राइडर का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि तकनीकी परेशानी होने पर मामला दूसरे तरीके से भी सुलझाया जा सकता था।

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Kalesh from Delhi NCR Ambience Mall shows a heated argument after a female passenger refused to pay a ₹186 Rapido fare claiming a server issue. The rider recorded the incident sparking massive online outrage regarding the safety and fair payment of gig workers https://t.co/Db4YxHbSL0 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 8, 2026

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जानकारी के मुताबिक महिला ने रैपिडो के जरिए बाइक राइड बुक की थी। सफर पूरा होने के बाद किराये के भुगतान को लेकर दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गया। सामने आई जानकारी के अनुसार महिला की तरफ से भुगतान में सर्वर संबंधी परेशानी का हवाला दिए जाने की बात सामने आई है। वहीं, राइडर अपनी किराये की रकम मिलने पर जोर देता रहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस बढ़ गई।भुगतान को लेकर विवाद बढ़ने के बाद राइडर ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में महिला मॉल के अंदर जाती दिखाई देती है, जबकि राइडर भी उसके पीछे पहुंच जाता है। इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती सुनाई देती है। मामला बढ़ता देख आसपास मौजूद लोग और मॉल की सुरक्षा टीम भी बीच में आती दिखाई देती है। वे दोनों को बाहर जाकर मामला सुलझाने की बात कहते नजर आते हैं। हालांकि, सामने आए वीडियो से यह साफ नहीं होता कि महिला के खाते से पैसे कटे थे या भुगतान की प्रक्रिया किसी तकनीकी परेशानी के कारण पूरी नहीं हो पाई थी।वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि जब राइड पूरी हो चुकी है, तो राइडर को उसका किराया मिलना चाहिए। राइडर भी अपना समय और पेट्रोल खर्च करके काम करता है। ऐसे में भुगतान से जुड़ी परेशानी का सीधा असर उसकी कमाई पर पड़ सकता है। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि अगर महिला को सच में भुगतान करने में तकनीकी दिक्कत आई थी तो दोनों को बहस करने के बजाय ऐप या कस्टमर सपोर्ट की मदद लेनी चाहिए थी। एक यूजर ने टिप्पणी की कि अगर महिला ने पैसे दे दिए थे तो उसे राइडर को भुगतान का सबूत दिखा देना चाहिए था।