19 दिन बाद खुली मां गंगा तो दिखा ऐसा नजारा, शीशे की तरह चमकता पानी देख लोग रह गए हैरान

नदियां किसी भी देश की पहचान और उसकी संस्कृति का अहम हिस्सा होती हैं। भारत में मां गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक माना जाता है। हर दिन लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने और पूजा-पाठ के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में गंगा को साफ रखना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर लोगों की लापरवाही के चलते नदी में गंदगी देखने को मिलती है। अब हरिद्वार से मां गंगा की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान हैं। दरअसल, यहां 19 दिनों तक गंगा में पानी का बहाव रोके जाने के बाद नदी की सफाई की गई। अब दोबारा पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का पानी इतना साफ नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

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हरिद्वार में गंगा की सफाई के बाद कई लोगों ने अपने कैमरे में इस खूबसूरत नजारे को कैद किया है। चंचल कुमार नाम के एक व्यक्ति ने भी गंगा का वीडियो साझा किया है। इसमें वह बताते हैं कि यह कोई एआई से बनाया गया वीडियो नहीं है, बल्कि हरिद्वार में गंगा के ताजा दृश्य हैं। वीडियो में गंगा का पानी काफी साफ और पारदर्शी नजर आ रहा है। चंचल का कहना है कि पानी इतना साफ है कि करीब पांच फुट नीचे तक का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। उनका दावा है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार गंगा का पानी इतना साफ देखा है।गंगा की सफाई के दौरान एक और दिलचस्प नजारा देखने को मिला था। नदी के अंदर से होकर गुजरने वाली अंग्रेजों के जमाने की रेलवे की पटरियां भी दिखाई दी थीं। बताया जा रहा है कि ये करीब 175 साल पुरानी पटरियां हैं। ये कोई सामान्य रेल मार्ग नहीं है, बल्कि नदी की सफाई के दौरान सामने आने वाली पुरानी संरचना है। पानी का स्तर कम होने के बाद इन पटरियों की तस्वीरें और वीडियो भी इंटरनेट पर खूब चर्चा में रहे थे।धीरू बोहारा नाम के व्लॉगर ने भी गंगा की सफाई के बाद का वीडियो साझा किया है। इसमें गंगा का पानी नीला और पारदर्शी नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मां गंगा हमेशा ऐसी ही साफ रहनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, 'काश! गंगा हमेशा इतनी ही साफ रहे। भगवान ऐसा ही करें।' वहीं, दूसरे यूजर ने लोगों से अपील करते हुए लिखा कि कृपया गंगा को दोबारा गंदा न करें। इन वीडियो को देखकर एक बात साफ है कि नदी की सफाई के साथ-साथ उसे साफ बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए प्रशासन के प्रयासों के साथ आम लोगों की जिम्मेदारी भी अहम है। श्रद्धालु अगर पूजा सामग्री, प्लास्टिक और दूसरी गंदगी नदी में डालने से बचें, तो मां गंगा की स्वच्छता बनाए रखने में बड़ी मदद मिल सकती है।