Dust Devil On Mars: मंगल ग्रह पर दिखा रहस्यमयी शैतान, नासा के रोवर ने रिकॉर्ड किया हैरान करने वाला वीडियो

Dust Devil On Mars: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर आए धूल भरे बवंडर का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को पर्सीवरेंस रोवर ने रिकॉर्ड किया है। 21 फ्रेमों की मदद से इस चार सेकेंड के वीडियो को बनाया गया है। नासा के रोवर ने दो किलोमीटर लंबे और 200 फीट चौड़े बवंडर को रिकॉर्ड किया है। जेजेरो क्रेटर के पश्चिमी रिम के पार चला गया। वैज्ञानिकों ने इस बवंडर को 'धूल का शैतान' नाम दिया है। इसकी स्पीड को दिखाने के लिए वीडियो को 20 गुना तक तेज कर दिया गया है।

Spot the dust devil 🌪@NASAPersevere captured a dust devil moving over Jezero Crater. The video is sped up 20x, and though only the lower portion of the dust devil can be seen, scientists estimate it to be about 1.2 miles (2 km) tall. https://t.co/1U8XuPe4oZ pic.twitter.com/ua4L2b1kGt