फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Delhis Tallest Ravan Effigy 221 Feet Tall Ravan in Dwarka Video goes Viral on Internet

दिल्ली में जलेगा 221 फुट का रावण, ऊंचाई ऐसी कि नीचे से देखने पर घूम जाएगा सिर; कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Fri, 09 Oct 2026 03:59 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 09 Oct 2026 03:59 PM IST
सार

Viral Video: दिल्ली के द्वारका सेक्टर-10 के दशहरा मेले में इस बार 221 फुट ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे तैयार करने में तीन महीने से ज्यादा का समय लगा है। पुतले को बनाने में एक हजार से ज्यादा बांस और 60 टन लोहा इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। इसकी कीमत 38 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।
 

विज्ञापन
Delhis Tallest Ravan Effigy 221 Feet Tall Ravan in Dwarka Video goes Viral on Internet
दिल्ली में खड़ा हुआ 221 फुट का रावण - फोटो : इंस्टाग्रामthe_gudiya_0378

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बचपन में दशहरे पर रावण का पुतला जलते देखना बच्चों के लिए सबसे मजेदार पलों में से एक होता था। शाम होते ही लोग मैदान में पहुंच जाते थे और रावण दहन का इंतजार करते थे। लेकिन अब रावण के पुतले भी पहले जैसे नहीं रहे। कहीं इन्हें सबसे ऊंचा बनाने की कोशिश होती है, तो कहीं बारिश से बचाने के लिए वाटरप्रूफ बनाया जाता है। दिल्ली में भी इस बार ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। यहां द्वारका सेक्टर-10 के दशहरा मेले में 221 फुट ऊंचा रावण का पुतला चर्चा में है। तो आइए जानते हैं।

विज्ञापन


 221 फुट ऊंचे रावण को देखने के लिए उठानी पड़ेगी गर्दन
सोशल मीडिया पर अन्विका यादव ने इस विशाल रावण का वीडियो शेयर किया है। वह खुद दशहरा मेले में पहुंची थीं और वहां खड़े किए गए रावण की झलक अपने कैमरे में कैद कर ली। वीडियो में रावण का विशाल आकार देखकर लोग हैरान हैं। इसकी ऊंचाई 221 फुट बताई जा रही है। ऐसे में मैदान से इसे देखने के लिए लोगों को अपनी गर्दन काफी ऊपर उठानी पड़ेगी। हालांकि, इसे दिल्ली का सबसे ऊंचा रावण बताया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि की जानकारी सामने नहीं है।
विज्ञापन


View this post on Instagram

A post shared by Anvika Yadav (@the_gudiya_0378)

विज्ञापन
विज्ञापन



 तीन महीने से ज्यादा समय में तैयार हुआ पुतला
इतने विशाल पुतले को तैयार करना आसान काम नहीं है। इसे बनाने में तीन महीने से ज्यादा का समय लगा है। जानकारी के मुताबिक, इसके निर्माण में एक हजार से ज्यादा बांस और करीब 60 टन लोहा इस्तेमाल किया गया है। पुतले का आकार और इसे तैयार करने में लगी मेहनत ही इसे खास बना रही है।


बारिश भी नहीं बिगाड़ पाएगी रावण का खेल
दशहरे के आसपास बारिश होने पर कई बार रावण के पुतले भीग जाते हैं और उनके दहन में परेशानी आती है। इस बार दावा किया जा रहा है कि द्वारका का यह रावण पूरी तरह वाटरप्रूफ है। यानी बारिश होने पर भी इसे सुरक्षित रखने की तैयारी की गई है। हालांकि, इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

कीमत को लेकर भी हो रही चर्चा
इस विशाल रावण को बनाने में 38 लाख रुपये से ज्यादा खर्च होने की बात कही जा रही है। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसकी कीमत 45 लाख रुपये तक होने का दावा कर रहे हैं। वहीं, एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि रावण वाटरप्रूफ तो है, लेकिन ओला प्रूफ नहीं। कुछ लोग कोटा में भी ऐसे ही रावण का पुतला बनाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल, इस विशाल पुतले का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है और इसकी ऊंचाई से लेकर कीमत तक पर चर्चा हो रही है।

गुलाब जामुन में निकला चूहा, वायरल वीडियो देख मचा हड़कंप; दुकान पहुंची एफडीए की टीम

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed