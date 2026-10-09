गोद में बच्चे को लेकर खेल रहे थे बुजुर्ग, तभी पीछे से दौड़ता आया सांड; सीसीटीवी देख कांप उठेगी रूह

सोशल मीडिया पर सामने आया एक सीसीटीवी वीडियो किसी को भी डरा सकता है। वीडियो में एक बुजुर्ग गोद में छोटे बच्चे को लेकर उसके साथ खेलते नजर आते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक सांड दौड़ता हुआ आता है और बुजुर्ग पर हमला कर देता है। इसके बाद कुछ ही सेकंड में पूरा नजारा बदल जाता है। बच्चे को गोद में लिए बुजुर्ग को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। यह वीडियो रायपुर की एक गली का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से घटना सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो में दिख रहा हमला इतना अचानक होता है कि आसपास मौजूद लोगों को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिलता।

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Shocking news 🚨 Raipur, Chattisgarh An out-of-control bull attacked about 15 people. Unfortunately, the child sustained serious injuries.💔💔😢 https://t.co/BhYdmN69pe — Sambhawam🚩 (@hinduvision1) October 7, 2026

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वीडियो में नजर आता है कि बुजुर्ग करीब एक साल के बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ खेल रहे हैं। तभी सांड तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है और जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर लगते ही बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ते हैं और बच्चा भी उनकी गोद से छूटकर नीचे गिर जाता है। मासूम रोने लगता है, जबकि बुजुर्ग खुद को संभालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं।सांड का हमला यहीं नहीं रुकता। जमीन पर गिरने के बाद भी वह बुजुर्ग की तरफ बार-बार बढ़ता दिखाई देता है। बुजुर्ग खुद को बचाने के लिए पास में लगे लोहे के खंभे का सहारा लेते हैं। इस दौरान बच्चे के रोने की आवाज और सांड का लगातार हमला करते रहना पूरे घटनाक्रम को और डरावना बना देता है।घटना का पता चलते ही परिवार के लोग बाहर आते हैं। वीडियो में दो महिलाएं तेजी से बच्चे को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाती दिखाई देती हैं। इसके बाद बुजुर्ग को भी घर के अंदर ले जाने की कोशिश की जाती है। वह काफी परेशान नजर आते हैं और अपनी कमर पकड़कर लेट जाते हैं। हालांकि, वीडियो से उनकी चोटों की गंभीरता की पुष्टि नहीं की जा सकती।स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सांड के रायपुर के अलग-अलग इलाकों में लोगों पर हमला करने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स में करीब 15 लोगों के घायल होने का भी दावा किया गया है। सांड के पहले कुत्तों के काटने और उसके बाद व्यवहार बदलने की बात भी कही जा रही है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यह घटना एक बार फिर रिहायशी इलाकों में खुले घूम रहे बेकाबू पशुओं से होने वाले खतरे की ओर ध्यान दिलाती है।