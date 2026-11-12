वायरल: बेटी को अकेले नहीं जाने दिया, सुबह अंधेरे में साइकिल लेकर निकल पड़े पिता, वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें

कहते हैं कि पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। उनके प्यार जताने का तरीका भले ही थोड़ा अलग हो, लेकिन बच्चों की खुशी और सुरक्षा के लिए वे हर मुश्किल उठाने को तैयार रहते हैं। कभी वे अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं, तो कभी बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वीडियो में एक पिता सुबह-सुबह अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए साइकिल लेकर निकल पड़े। खास बात यह है कि उस वक्त सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे और चारों तरफ अंधेरा था।

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यह वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। इसमें नैमिषा कश्यप नाम की युवती अपने पिता के साथ साइकिल पर सफर करती नजर आ रही हैं। नैमिषा को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पेट में शामिल होना था। परीक्षा के लिए उन्हें सुबह ही घर से निकलना पड़ा। वीडियो में नैमिषा बताती हैं कि सुबह के करीब 4:30 बज रहे हैं और अभी चारों तरफ अंधेरा है। ऐसे में उनके पिता उन्हें साइकिल से चौराहे तक छोड़ने जा रहे हैं।वीडियो में पिता साइकिल चलाते दिखाई देते हैं, जबकि बेटी पीछे बैठकर इस पूरे सफर को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही होती हैं। आमतौर पर इस समय लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, लेकिन नैमिषा के पिता अपनी बेटी को सुरक्षित आगे तक पहुंचाने के लिए इतनी सुबह ही निकल पड़े। उनके पास भले ही कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन बेटी की मदद करने का जज्बा किसी चीज से कम नहीं था।इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स पिता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिता का प्यार कई बार उनकी बातों में नहीं, बल्कि उनके कामों में दिखाई देता है। बेटी की परीक्षा के लिए इतनी सुबह उठना और उसे खुद साइकिल से छोड़ने जाना इसी प्यार की एक छोटी सी मिसाल है। दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए परीक्षा का दिन काफी अहम होता है। महीनों की मेहनत के बाद जब परीक्षा देने का समय आता है, तो मन में कई तरह की चिंताएं रहती हैं। ऐसे में परिवार का साथ और हौसला किसी बड़ी ताकत से कम नहीं होता। नैमिषा के पिता ने भी अपनी बेटी का साथ देकर उसे यह भरोसा दिलाया कि इस सफर में वह अकेली नहीं है।वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई पिता के इस प्यार को सलाम कर रहा है, तो कोई नैमिषा को परीक्षा में सफल होने की शुभकामनाएं दे रहा है। कई यूजर्स का कहना है कि पिता भले ही अपने बच्चों से ज्यादा बातें न करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे पहले उनके साथ खड़े होते हैं। यही वजह है कि साइकिल पर पिता-बेटी का यह छोटा सा सफर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।