चाय बेचने निकला शख्स, पहन रखी थी कोरोना काल वाली पीपीई किट, लिफ्ट में घुसते ही मच गई हलचल

सोशल मीडिया पर कब किसका कौन सा वीडियो लोगों को हंसने पर मजबूर कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार लोगों के छोटे-छोटे जुगाड़ भी इतने मजेदार होते हैं कि उन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। खासकर भारतीय जुगाड़ की बात हो तो लोग हर बार कुछ नया कर दिखाते हैं। इन दिनों हरियाणा से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। इसमें एक चायवाले ने बारिश से बचने के लिए ऐसा तरीका निकाला कि उसे देखकर लोग कोरोना काल के दिनों को याद करने लगे। दरअसल, यह पूरा मामला हरियाणा के जिला सचिवालय का बताया जा रहा है। यहां चाय बेचने वाला एक शख्स पीपीई किट पहनकर चाय पहुंचाने आया था। आमतौर पर पीपीई किट डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इस्तेमाल करते देखा गया था, लेकिन इस चायवाले ने इसका इस्तेमाल एक बिल्कुल अलग काम के लिए कर लिया। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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