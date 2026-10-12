आंटी ने पार्टी में किया शानदार डांस, भोजपुरी गाने पर लगाए ठुमके, लोग बोले- खेसारी और आम्रपाली दुबे को किया फेल
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 12 Oct 2026 08:04 PM IST
सार
सोशल मीडिया पर एक आंटी का डांस वायरल हो रहा है। आंटी ने डांस ने लोगों का दिल जीत लिया है। उन्होंने भोजपुरी गाने पर धमाकेदार डांस किया है।
विज्ञापन
विस्तार
सोशल मीडिया पर हर दिन डांस के वीडियो देखने को मिलते हैं। इनमें कई वीडियो अपने अंदाज की वजह से वायरल हो जाते हैं। अब इन दिनों सोशल मीडिया पर एक आंटी का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने भोजपुरी गाने पर जबरदस्त डांस किया है और उनका एक्सप्रेशन लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि आंटी हरे रंग की साड़ी पहनकर डांस कर रही हैं।
वायरल वीडियो किसी पार्टी या समारोह का है और भोजपुरी गाना बज रहा है। गाना बजते ही आंटी डांस करने लगती हैं और उनका एक्सप्रेशन देखने लायक है। वह गाने के साथ एक्सप्रेशन दे रही हैं, जिसे देखकर लोगों की नजरें नहीं हट रही हैं। आंटी के डांस की सबसे खास बात उनके चेहरे का हाव भाव है, जो वीडियो अन्य से अलग बनाता है। डांस में आंटी का आत्मविश्वास दिख रहा है।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि आंटी बिना झिझक के गाने का पूरा आनंद लेते हुए डांस कर रही हैं। वीडियो देखने वाले लोग उनके डांस की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया गया है। इस डांस पर लोग जमकर प्रतिक्रिया द रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
वायरल वीडियो किसी पार्टी या समारोह का है और भोजपुरी गाना बज रहा है। गाना बजते ही आंटी डांस करने लगती हैं और उनका एक्सप्रेशन देखने लायक है। वह गाने के साथ एक्सप्रेशन दे रही हैं, जिसे देखकर लोगों की नजरें नहीं हट रही हैं। आंटी के डांस की सबसे खास बात उनके चेहरे का हाव भाव है, जो वीडियो अन्य से अलग बनाता है। डांस में आंटी का आत्मविश्वास दिख रहा है।
विज्ञापन
वीडियो में आप देख सकते हैं कि आंटी बिना झिझक के गाने का पूरा आनंद लेते हुए डांस कर रही हैं। वीडियो देखने वाले लोग उनके डांस की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया गया है। इस डांस पर लोग जमकर प्रतिक्रिया द रहे हैं।
विज्ञापन
View this post on Instagram