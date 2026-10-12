बच्चे की जुबान फिसली और इंटरनेट पर मच गया धमाल, 91 लाख लोग बोले- हमें भी जाना है मॉनटून

पहाड़ों की खूबसूरती और वहां पर मिलने वाला सुकून हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। वहां की छोटी-छोटी बातें कभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं, तो कभी दिल जीत लेती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक पहाड़ी बच्चा अपने अनोखे अंदाज से लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है। वीडियो में बच्चे की एक छोटी-सी बात लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि सोशल मीडिया पर भी लोग उसी की भाषा बोलने लगे हैं। आखिर इस नन्हे बच्चे ने ऐसा क्या कहा है कि जो लोग बार-बार उसका वीडियो देख रहे हैं?

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक शख्स ने यह प्यारा वीडियो शेयर किया है। इसमें एक पहाड़ी बच्चा सामने से आता दिखाई देता है। बच्चे ने अपने दोनों हाथ पीछे बांध रखे हैं और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वह किसी जरूरी काम से निकला हो और उसे अपने रास्ते की पूरी जानकारी हो। इसी दौरान उससे पूछा जाता है कि वह कहां जा रहा है। सवाल सुनते ही बच्चा बड़े आराम से जवाब देता है, मॉनटून। दरअसल, बच्चा अंग्रेजी के शब्द माउंटेन यानी पहाड़ कहना चाहता है, लेकिन अपनी मासूम समझ के मुताबिक उसे मॉनटून बोल देता है।सिर्फ बच्चे का यही जवाब लोगों का दिल जीत लेता है। जवाब देने के बाद वह बिना रुके आगे बढ़ जाता है और पहाड़ों की ओर चलने लगता है। उसके चेहरे का आत्मविश्वास और बोलने का अंदाज वीडियो को और भी मजेदार बना दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग बच्चे के अंदाज में ही मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई लिख रहा है कि हमें भी मॉनटून जाना है, तो किसी का कहना है कि अब वह माउंटेन नहीं, सिर्फ मॉनटून ही बोलेगा।एक शख्स ने लिखा है कि अब तो मैं भी मॉनटून ही बोला करूंगा, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सबको मॉनटून पर जाना चाहिए। एक अन्य ने मजाक में लिखा कि जब आपको मॉनटून के बारे में पता होता है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। वीडियो की खासियत यह है कि बच्चे ने कोई बड़ी बात नहीं कही, लेकिन अपनी मासूमियत से लोगों का दिन बना दिया।