रात में ऊरी की सड़क पर बाइक लेकर निकला था युवक, फौजी ने रोका तो सामने आई ऐसी वजह

कश्मीर जैसे सेंसेटिव बॉर्डर इलाके में सुरक्षा को लेकर जवान हमेशा सतर्क रहते हैं। ऐसे इलाकों में हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच और जरूरी जानकारी लेना सुरक्षा का अहम हिस्सा है। हाल ही में ऊरी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइकर को चेक पोस्ट पर सुरक्षा में तैनात जवान रोकते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि जवान ने बाइकर से बेहद शालीनता से बात की और उसे पूरी बात समझाई। वीडियो में नजर आ रहा बाइकर अपना नाम नूर बताता है। वह जवान को बताता है कि वह केरल से बाइक चलाकर आया है और ऊरी घूमकर वापस जाना चाहता है। जवान उससे आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहता है। नूर अपना आईडी कार्ड दिखा देते हैं। इसके बाद जवान उन्हें बाइक आगे लगाने के लिए कहता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी

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