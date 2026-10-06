चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, मौत के मुंह में पहुंचा यात्री; कांस्टेबल ने 2 सेकंड में ऐसे बचाई जान

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जल्दबाजी उसकी जान पर भारी पड़ते-पड़ते बच गई। जानकारी के मुताबिक, भैरव नगर निवासी रवि कुमार ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। लेकिन जब तक वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ट्रेन चल चुकी थी। ट्रेन को जाता देख उन्होंने रुकने का इंतजार करने के बजाय चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर दी। आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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रवि कुमार ने चलती ट्रेन की बोगी का हैंडल पकड़कर अंदर चढ़ने की कोशिश की। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और उनका संतुलन बिगड़ गया। वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप की तरफ गिरने लगे। यह देखकर आसपास खड़े यात्रियों की भी सांसें अटक गईं। कुछ ही पल में बड़ा हादसा हो सकता था।इसी दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल सुरेंद्र की नजर यात्री पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए यात्री को बचाने के लिए दौड़ लगा दी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि यात्री ट्रेन के हैंडल से छूटकर नीचे गिरने वाला ही था कि कांस्टेबल सुरेंद्र ने आगे बढ़कर उसकी शर्ट पकड़ ली।कांस्टेबल सुरेंद्र ने पूरी ताकत लगाकर रवि कुमार को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जाने से रोक लिया। इसके बाद उन्होंने यात्री को खींचकर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया। यह पूरा रेस्क्यू महज 2 से 3 सेकंड के अंदर हो गया। अगर कांस्टेबल ने समय रहते यात्री को नहीं पकड़ा होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था।इस पूरी घटना का वीडियो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखने वाले लोग कांस्टेबल सुरेंद्र की बहादुरी और उनकी फुर्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कांस्टेबल को असली हीरो बताया और उनकी बहादुरी को सलाम किया। इस घटना के बाद एक बात साफ है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है। ट्रेन छूट जाए तो अगली ट्रेन का इंतजार करना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ सेकंड की जल्दबाजी जान पर भारी पड़ सकती है।