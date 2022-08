Video: फिर अपने ही अंदाज में दिखे लालू, बोले- हटाना है, तानाशाह मोदी को हटाना है

बिहार में बदले समीकरण और कैबिनेट विस्तार के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान लालू यादव अपने पुराने ही अंदाज में दिखाई दिए। 2024 के समीकरण को लेकर हुए सवाल पर उन्होंने कहा, तानाशाह सरकार को हटाना है। मोदी को हटाना है।

#WATCH | "We have to oust the dictatorial govt. Hatana hai, Modi ko hatana hai," says RJD chief Lalu Prasad Yadav says when asked about 2024 polls