जान बचाने की गुहार: पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने किससे बताया डर? केंद्र व बिहार सरकार से जल्द सुरक्षा की मांग की

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सुरक्षा की गुहार लगाई है। जान का डर बताया है। पांच दिन पहले भेजे पत्र का हवाला देते हुए तत्काल सुरक्षा की मांग की है।

जानें पत्र में तेज प्रताप ने क्या-क्या लिखा?

अपने मांग पत्र में तेज प्रताप यादव लिखते हैं कि वे कुछ दिनों से लगातार गंभीर धमकियों का सामना कर रहे हैं। उनके मोबाइल पर बार-बार फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, जिसके कारण तेज प्रताप ने अपनी जान को गंभीर खतरा बताया है। बीते नौ सितंबर को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व डीजीपी, बिहार व होम सेक्रेटरी, बिहार को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। साथ ही सचिवालय थाना, पटना में प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई गई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पत्र के आखिरी में तेज प्रताप लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि केंद्र एवं बिहार सरकार इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी।