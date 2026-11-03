बिहार: खाना खाकर आराम कर रहे थे पिता, तभी बेटे ने सिर पर कर दिया लाठी से वार

सीवान जिले से एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने पिता-पुत्र के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। दरौंदा थाना क्षेत्र के बगौरा गांव में एक बेटे पर अपने ही पिता के सिर पर लाठी से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। हमले में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया, वहीं इस वारदात को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

घायल पिता की पहचान बगौरा गांव निवासी अनिल प्रसाद के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदार हैं। वहीं, हमला करने का आरोप उनके छोटे बेटे अंकित कुमार पर लगा है। जिस बेटे से पिता को बुढ़ापे में सहारा और सम्मान मिलने की उम्मीद थी, उसी पर अपने पिता के सिर पर लाठी से हमला करने का गंभीर आरोप है।

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खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे पिता, तभी हुआ हमला

मिली जानकारी के अनुसार, घटना 25 अक्टूबर की बताई जा रही है। अनिल प्रसाद खाना खाने के बाद अपने घर में आराम कर रहे थे। इसी दौरान उनका छोटा बेटा अंकित कुमार वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने लाठी उठाकर अचानक अपने पिता के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। हमले में अनिल प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुई इस घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई और परिवार के सदस्यों के बीच अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया।

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पिता के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

घटना के बाद घायल अनिल प्रसाद ने पुलिस को इसकी सूचना दी और अपना बयान दर्ज कराया। उनके बयान के आधार पर दरौंदा थाने में कांड संख्या 467/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में छोटे बेटे अंकित कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए दरौंदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

थानाध्यक्ष ने की गिरफ्तारी की पुष्टि

इस संबंध में दरौंदा थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने बताया कि घायल अनिल प्रसाद के बयान के आधार पर उनके छोटे पुत्र के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घटना से गांव में मचा हड़कंप, रिश्तों पर उठे सवाल

अपने ही पिता पर बेटे द्वारा कथित तौर पर किए गए इस हमले ने पूरे बगौरा गांव को झकझोर कर रख दिया है। जिस घर में पिता अपने परिवार के साथ सुख-शांति से जीवन बिताने की उम्मीद करते हैं, उसी घर में उन्हें अपने ही बेटे के हमले का शिकार होना पड़ा। इस घटना ने पिता-पुत्र के रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल, गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।