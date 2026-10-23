बिहार में धमाका: पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट, तीन से ज्यादा मौतों की प्राथमिक सूचना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Fri, 23 Oct 2026 06:15 PM IST
सार
बिहार के सीवान जिले के जामो स्थित आलमापुर में पटाखे बनाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में तीन लोगों की मौत की आशंका है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।
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विस्तार
बिहार के सीवान से बड़ी खबर है। जामो स्थित आलमापुर में पटाखे बनाने के दौरान तेज धमाका होने से हड़कंप मच गया है। इसमें तीन लोगों की मौत की आशंका है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। एंबुलेंस से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतकों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इस खबर को बढ़ाया जा रहा है।
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