बिहार में धमाका: पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट, तीन से ज्यादा मौतों की प्राथमिक सूचना

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इस खबर को बढ़ाया जा रहा है।

बिहार के सीवान से बड़ी खबर है। जामो स्थित आलमापुर में पटाखे बनाने के दौरान तेज धमाका होने से हड़कंप मच गया है। इसमें तीन लोगों की मौत की आशंका है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। एंबुलेंस से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतकों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।