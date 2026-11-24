बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) की अलग-अलग टीमों ने मंगलवार सुबह गोपालगंज सदर की अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) कुमारी प्रेरणा कुमार और उनके पति रितेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। दोनों से जुड़े पटना, रोहतास और गोपालगंज स्थित छह ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। रितेश कुमार पटना में पथ प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिलने के बाद निगरानी इकाई ने यह कार्रवाई शुरू की। पटना से पहुंची SVU की टीम ने सुबह-सुबह अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर तलाशी शुरू की। टीम आवासीय परिसरों और अन्य ठिकानों पर दस्तावेजों तथा संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

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