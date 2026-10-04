बिहार: गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने निकला युवक नहीं लौटा, गंडक नदी से मिला शव; हत्या के आरोप में तीन गिरफ्तार

उचकागांव थाना क्षेत्र के असनंद टोला से दोस्त को बताकर गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाने निकले 31 वर्षीय युवक सुनील कुमार शर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में युवक की गर्लफ्रेंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, युवक का शव घर से निकलने के दो दिन बाद सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर घाट के पास गंडक नदी से बरामद हुआ था।

बताया जाता है कि असनंद टोला निवासी सुभाष शर्मा के 31 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार शर्मा छह सितंबर की शाम करीब चार बजे अपने दोस्त विजय कुमार सिंह के साथ घर से निकले थे। देर शाम विजय कुमार सिंह घर लौट आए, लेकिन सुनील वापस नहीं आए। अगले दिन भी सुनील के घर नहीं लौटने पर उनके बड़े भाई सुधीर शर्मा ने विजय से पूछताछ की।

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विजय ने बताया कि सुनील मोबाइल पर बातचीत करने वाली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका जन्मदिन मनाने के लिए गए हैं और अगले दिन लौटने की बात कही थी। कई दिन बीत जाने के बाद भी सुनील का पता नहीं चला तो सुधीर शर्मा के आवेदन पर उचकागांव थाने में विजय कुमार सिंह और बंकीखाल चमर टोली निवासी 25 वर्षीय रंजीता कुमारी के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई।

इधर, सुनील के घर से निकलने के दो दिन बाद सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर घाट के पास गंडक नदी से एक शव बरामद हुआ था। पुलिस ने शव की पहचान असनंद टोला निवासी लापता युवक सुनील कुमार शर्मा के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने अपहरण के मामले को हत्या में बदलकर जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने हत्याकांड में नामजद रंजीता कुमारी के घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी संदीप कुमार और रविश कुमार तिवारी को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।