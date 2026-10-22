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बिहार: दशहरा आयोजन में बवाल, महिलाओं समेत दो गुटों में मारपीट; डीजे पर अश्लील गाने बजाने का आरोप

Thu, 22 Oct 2026 11:17 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पटना Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 11:17 AM IST
सार

पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में ओल्ड सिटी कोर्ट के पास दशहरा आयोजन के दौरान मारपीट की घटना सामने आई। आरोप है कि कार्यक्रम में कहीं महिलाएं आपस में भिड़ गईं, तो कहीं दो गुटों के बीच मारपीट हुई। डीजे की तेज आवाज में गाने बजाने और कुछ जगहों पर अश्लील गाने चलाने के आरोप भी लगे हैं।

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पटना सिटी में दशहरा आयोजन के दौरान बवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आलमगंज थाना क्षेत्र के ओल्ड सिटी कोर्ट के पास दशहरा आयोजन के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान कहीं महिलाएं आपस में भिड़ गईं, तो कहीं दो गुटों के बीच मारपीट हुई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। आयोजन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने और कुछ जगहों पर अश्लील गाने चलाने के आरोप भी लगे हैं। इसे लेकर मौके पर मौजूद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

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डीजे पर पाबंदी के बावजूद गाने बजाने का आरोप

आरोप है कि दशहरा आयोजन के दौरान डीजे की तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे। बताया गया कि प्रशासन की ओर से डीजे पर पाबंदी की बात कही गई थी, इसके बावजूद लोग डीजे की धुन पर नाचते-गाते नजर आए। कुछ स्थानों पर अश्लील गाने बजाए जाने की भी बात सामने आई। इन आरोपों के बीच मौके पर तत्काल कार्रवाई नहीं होने को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

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मारपीट का वीडियो आया सामने, पुलिस ने संभालने की कोशिश की

घटना से जुड़े वीडियो में कुछ लोग आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में प्रशासन के कर्मी भी मौके पर मौजूद नजर आते हैं। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिसकर्मियों ने दौड़कर लोगों को हटाने और हालात नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि, मारपीट किस वजह से शुरू हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

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आयोजकों की अपील का नहीं दिखा खास असर

मारपीट के दौरान पूजा समिति के आयोजक मंच से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। इसके बावजूद उनकी अपील का खास असर होता नजर नहीं आया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रत्नेश कुशवाहा, मेयर के पुत्र शिशिर कुमार और पूजा समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

दशहरा जैसे सार्वजनिक आयोजन के दौरान मारपीट और कथित तौर पर प्रतिबंध के बावजूद डीजे बजाने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, घटना में शामिल लोगों के खिलाफ किसी कार्रवाई या मारपीट के कारणों को लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मामले में प्रशासन की ओर से विस्तृत जानकारी मिलने का इंतजार है।

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