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बिहार: पटना में चर्चित बाइक राइडर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या, गुलमहियाबाग में वारदात से सनसनी

Sat, 10 Oct 2026 12:06 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पटना Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sat, 10 Oct 2026 12:06 PM IST
सार

पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र स्थित गुलमहियाबाग में चर्चित बाइक राइडर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुकुलपुर निवासी अनिल सिंह के पुत्र गुलशन को आम के पेड़ के पास गोली मारी गई थी। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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मौके पर मौजूद लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में अपराधियों ने चर्चित बाइक राइडर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुलमहियाबाग इलाके में हुई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल गुलशन को परिजन और स्थानीय लोग इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

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आम के पेड़ के पास मारी गई गोली, अस्पताल में तोड़ा दम

मृतक की पहचान सुकुलपुर निवासी अनिल सिंह के पुत्र गुलशन कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, गुलमहियाबाग इलाके में आम के पेड़ के पास गुलशन को गोली मारी गई। वारदात के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुलशन की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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बाइक राइडिंग और स्टंट के वीडियो से आए थे चर्चा में

गुलशन कुमार कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पर बाइक राइडिंग और स्टंट के वीडियो को लेकर चर्चा में आए थे। सूत्रों के अनुसार, उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने पहले उनका चालान भी काटा था। हालांकि, इस पुराने मामले का उनकी हत्या से कोई संबंध है या नहीं, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है।

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हत्या की वजह स्पष्ट नहीं, पुलिस जांच के बाद खुलेगा राज

फिलहाल गुलशन कुमार की हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, इस बारे में भी अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस जांच के बाद ही हत्या के कारणों और इसमें शामिल आरोपियों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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