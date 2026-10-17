बिहार:. बाढ़ के बीच शिक्षा की अलख, बेटियों का भविष्य संवार रहीं पुष्पा प्रसाद को मिला राष्ट्रीय सम्मान

ग्रामीण इलाकों में बेटियों की पढ़ाई जारी रखना आज भी आसान नहीं है। आर्थिक तंगी, सामाजिक परिस्थितियां और प्राकृतिक आपदाएं अक्सर उनकी शिक्षा में बाधा बनती हैं। ऐसी चुनौतियों के बीच बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट स्थित मध्य विद्यालय कन्या की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद छात्राओं को पढ़ाई से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। पढ़ाई को रोचक और आसान बनाने के साथ ही उन्होंने डिजिटल माध्यमों और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री का भी इस्तेमाल किया। उनके इन्हीं प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया।

छात्राओं को पढ़ाई से जोड़ने की अनूठी पहल

पुष्पा प्रसाद ने पारंपरिक शिक्षण पद्धति के साथ-साथ कई नए तरीकों को अपनाया है। उनका जोर इस बात पर है कि बच्चे केवल किताबों में लिखे पाठ को याद न करें, बल्कि विषयों को अच्छी तरह समझें और पढ़ाई की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। इसके लिए वह कक्षा में अलग-अलग गतिविधियों, कम लागत में तैयार होने वाली शिक्षण सामग्री और रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। उनका प्रयास है कि बच्चों के लिए पढ़ाई बोझ न बने, बल्कि वे रुचि के साथ सीखें। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के बीच इस तरह के प्रयास बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने में मददगार साबित हो सकते हैं।

विज्ञापन

डिजिटल माध्यम और क्यूआर कोड से आसान बनाई पढ़ाई

विद्यालय में पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुष्पा प्रसाद ने डिजिटल संसाधनों और क्यूआर कोड आधारित शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया। भूमिका निभाने वाली गतिविधियों और दूसरे रचनात्मक तरीकों से भी बच्चों को विषय समझाने की कोशिश की गई। यह पहल उन छात्राओं के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जिन्हें घर पर पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन या मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। विद्यालय में सीखने के लिए बेहतर माहौल तैयार करना और अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा से जोड़ना भी उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। इससे बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

बालिका शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी जोर

पुष्पा प्रसाद का काम केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं है। वह छात्राओं के स्वास्थ्य, पोषण और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता जैसे विषयों पर जागरूकता को भी बालिका शिक्षा का अहम हिस्सा मानती हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी पढ़ाई नियमित बनाए रखना भी विद्यालय के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षिका की भूमिका केवल पाठ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्हें बच्चों और अभिभावकों के बीच भरोसा कायम करने वाली मार्गदर्शक के रूप में भी काम करना पड़ता है। एक शिक्षक बच्चों के लिए माता-पिता के बाद दूसरे अभिभावक की तरह होता है। वह उन्हें शिक्षा देने के साथ उनके भविष्य की नींव तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से मिली पहचान

पुष्पा प्रसाद का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए किया गया था। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। यह उपलब्धि सरकारी विद्यालयों में नए प्रयोगों के जरिए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने का उदाहरण है। पुष्पा प्रसाद के प्रयास बताते हैं कि सही सोच, नवाचार और समर्पण से पढ़ाई को बच्चों के लिए आसान और रोचक बनाया जा सकता है। उनकी पहल छात्राओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने और भविष्य के सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करती है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक चुनौतियों के बीच शिक्षा की लौ जलाए रखना उनके समर्पण को दर्शाता है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होकर पुष्पा प्रसाद ने यह साबित किया है कि एक शिक्षक न केवल बच्चों का भविष्य संवार सकता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।