बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की शादी इसी साल मई महीने में हुई थी। उसका शव ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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मृतका की पहचान गुड़िया कुमारी (करीब 20 वर्ष), पति विपिन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतका के पिता रामअयोध्या राम ने बताया कि वे बरुराज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी 13 मई को बड़ी धूमधाम से अहियापुर थाना क्षेत्र के निवासी विपिन कुमार के साथ जीरो माइल के पास की थी।

उन्होंने बताया कि शादी में लाखों रुपये खर्च किए थे और पांच लाख रुपये दहेज भी दिया था। इसके बावजूद शादी के बाद से ही रुपये की मांग को लेकर उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी है। उनका आरोप है कि पहले गला दबाकर उसकी हत्या की गई और फिर शव को पंखे से फंदा बनाकर लटका दिया गया, ताकि घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा सके।

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उन्होंने मांग की कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य बेटी के साथ ऐसी घटना न हो और दहेज के लिए किसी की हत्या न की जाए।

इस पूरे मामले में अहियापुर थाना पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले के सभी बिंदुओं पर जांच-पड़ताल की जा रही है।