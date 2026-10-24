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मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान द्वीपसमूह के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव बना हुआ है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है। इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसके 24 अक्टूबर को अवदाब में और तेज होने की संभावना है। इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। 25 अक्टूबर को इसके गहरे अवदाब में बदलने और 26 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में तीव्र होने की प्रबल संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से अगले दो दिनों में मौसम और सक्रिय हो सकता है तथा उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 अक्टूबर से एक नवंबर के बीच बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। राज्य के अधिकांश जिलों हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने की भी आशंका है।मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि वज्रपात से जन-धन और पशुधन को नुकसान पहुंच सकता है। आंधी और तेज हवा से खड़ी फसलों तथा फलदार पेड़ों को क्षति होने की आशंका है। खराब मौसम के दौरान झुग्गी-झोपड़ियों, टिन की छतों और कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जिन खरीफ फसलों की कटाई पूरी हो चुकी है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। खेतों में कटी हुई फसलों को खुले में छोड़ने से बचें। वहीं, मेघगर्जन और वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों। तेज हवा और खराब मौसम के दौरान कमजोर ढांचों तथा कच्चे मकानों से दूर रहें।बिहार में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) और औरंगाबाद में सबसे अधिक 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि रोहतास के डेहरी में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में अधिकतम तापमान 29.8 से 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.2 से 23.1 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। पटना और सीवान में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली।