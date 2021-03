बिहार : उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद के सदस्य मनोनीत, 12 खाली सीटों के नाम की हुई घोषणा

बिहार विधान परिषद के 12 खाली सीटों के नाम की सरकार ने घोषणा कर दिया है। हाल ही में जदयू में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यपाल ने विधान परिषद के लिए मनोनीत किया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री अशोक चौधरी, जनक राम, संजय सिंह रामवचन राय, ललन सराफ, राजेंद्र गुप्ता, देवेश कुमार, प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर, निवेदिता सिंह उच्च सदन के लिए मनोनीत किए गए हैं।

