बिहार: अनंत सिंह बोले- जनता मालिक और भगवान है, जीत का दावा; पार्टी कार्रवाई करेगी तो भी चिंता नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही मोकामा से प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर आतिशबाजी शुरू हो गई। अनंत सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता ही मालिक और भगवान है। उन्हें भरोसा है कि जनता ने उन्हें वोट दिया है और वह चुनाव जीत रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों पर पुलिस की कार्रवाई, प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार की मंदिर में पूजा-अर्चना, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और अपने खिलाफ कथित गलत प्रचार से जुड़े सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के बाद पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, तो उन्हें इसकी चिंता नहीं है।

अनंत सिंह बोले- दोनों उम्मीदवारों को मिले करीब 30 प्रतिशत वोट

अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें अलग-अलग जगहों से चुनाव को लेकर जानकारी मिली है। उनके मुताबिक, दोनों उम्मीदवारों को करीब 30-30 प्रतिशत वोट मिले हैं। उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि जनता ने उन्हें वोट दिया है और जनता ही उनके लिए सबसे बड़ी है। अपने समर्थकों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर अनंत सिंह ने दावा किया कि उनके कुछ समर्थकों को पुलिस ने थाने में बैठा रखा है। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार की ओर से समर्थकों के नाम बताए जाने के कारण पुलिस ने यह कार्रवाई की। अनंत सिंह के मुताबिक, इस कार्रवाई से उन्हें नुकसान नहीं, बल्कि फायदा होगा।

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नीरज कुमार के मंदिर जाने पर कसा तंज

नीरज कुमार के मंदिर में पूजा-अर्चना करने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि वह जनता को भगवान मानते हैं, जबकि नीरज कुमार भगवान को मानते हैं, इसलिए वह मंदिर गए होंगे। उन्होंने नीरज कुमार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इस बार उनका राजनीतिक किला ढह चुका है।

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अनंत सिंह ने कहा कि नीरज कुमार पहले भी अपने दम पर राजनीति नहीं करते थे, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने इस बयान के जरिए अपने प्रतिद्वंद्वी पर राजनीतिक रूप से निर्भर रहने का आरोप लगाया।

ललन सिंह पर बोले- 100 ललन सिंह होंगे

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बारे में पूछे गए सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि वह ललन सिंह को नहीं जानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “100 ललन सिंह होंगे।” इसके बाद उन्होंने कहा कि ललन सिंह का कारोबार दिल्ली में है, जबकि उनका कारोबार पटना में है।

पार्टी कार्रवाई करेगी तो भी चिंता नहीं

आनंद सिंह की ओर से अपने खिलाफ कथित तौर पर गलत प्रचार किए जाने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी ने इस मामले में उनसे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद यदि पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, तो उन्हें इसकी चिंता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वह किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अनंत सिंह के इन बयानों के बीच मोकामा में चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है। उन्होंने अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया है, हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद ही उनकी जीत की स्थिति स्पष्ट होगी।