PM Narendra Modi : प्रधानमंत्री ने लालू को जिस बात पर किया टारगेट, उस फैक्टर की चर्चा बिहार से ही उठ रही थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ देशभर के दो दर्जन दलों की बेंगलुरु में हो रही बैठक को लेकर वीडियो में जो बातें कही, उसका बैकग्राउंड पटना की बैठक में ही तैयार हो गया था। 23 जून को पटना में हुई बैठक में आने वालों के परिवारवाद की चर्चा खूब हो रही थी। नीतीश की जगह बिहार में मुकाबिल हैं लालू- यह बात सामने आने के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री की टिप्पणी चर्चा में रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो में कहा कि "अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। भ्रष्टाचार की दुकान में जुटे में यह सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं।" पीएम मोदी ने विपक्षी एकता की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि इस बैठक की एक और खास बात है। अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है, उसे बहुत सम्मान के नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिदारी होती है। अगर किसी दल का वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार में जेल जाता है तो उसे एकस्ट्रा नंबर देकर विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है।पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है उसकी बड़ी आवभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने ने लिए उसकी क्वालिफिकेशन और भी बढ़ जाती है। बल्कि, ये लोग उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न बही जो परिवार कहे, वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए कहा जाता है "Of the People, By the People, For the People"। लेकिन, लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है Of the Family, By the Family, For the Family।