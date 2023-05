{"_id":"645658945fad610fe407a0c7","slug":"newly-married-bride-and-groom-collapsed-in-accident-today-bihar-news-made-for-each-other-2023-05-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Made for Each Other : परसों तक कोई रिश्ता नहीं; कल शादी और आज दोनों हुए एक साथ दुनिया से विदा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Made for Each Other : परसों तक कोई रिश्ता नहीं; कल शादी और आज दोनों हुए एक साथ दुनिया से विदा

Updated Sat, 06 May 2023 07:09 PM IST

सार लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें Bihar News : शादी के कुछ घंटे बाद दूल्हे की अजीब मौत वाले बिहार से आज भी एक बेहद दर्दनाक खबर! लेकिन, यहां दोनों एक साथ दुनिया से रुखसत!