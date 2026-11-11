निशा भगत मामला: पिता का आरोप-प्राथमिकी से हटाया गया थानेदार का नाम, अब सीबीआई से निष्पक्ष जांच की उम्मीद

झारखंड आंदोलनकारी हांदु भगत ने अपनी बेटी निशा भगत की मौत के मामले में दर्ज प्राथमिकी से पीठोरिया के थानेदार का नाम हटाए जाने को बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआती प्राथमिकी शिकायत में पीठोरिया के थानेदार, अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा का नाम शामिल था, लेकिन बाद में पुलिस अधिकारी का नाम सूची से हटा दिया गया। हांदु भगत ने दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के आदेश के बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आएगी।

एफआईआर से नाम हटाने का आरोप

पीड़ित पिता ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पीठोरिया के थानेदार इस मामले के मुख्य दोषियों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मूल शिकायत में थानेदार के अलावा दो अन्य व्यक्तियों अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के नाम दर्ज कराए गए थे। इसके बावजूद बाद में प्रशासनिक स्तर पर थानेदार का नाम प्राथमिकी से हटा दिया गया, जो पूरे मामले को दबाने की कोशिश को दर्शाता है। हांदु भगत का कहना है कि उनकी बेटी किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती थी।

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उन्होंने घटना के समय के माहौल पर बात करते हुए बताया कि जिस समय निशा सोशल मीडिया पर लाइव आई थी, उस समय संभवतः वहां अन्य लोग भी मौजूद थे। आशंका जताई जा रही है कि षड्यंत्रकारियों ने पहले निशा की हत्या की और फिर साक्ष्यों को छिपाने के लिए इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि दो दिन का इंतजार करें, क्योंकि इस संबंध में सभी जरूरी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द सामने लाया जाएगा।

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जांच अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

हांदु भगत ने जांच दल के गठन और अधिकारियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन माफिया से सांठगांठ रखने वाले लोगों को ही इस संवेदनशील मामले का जांच अधिकारी बना दिया गया है। इससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। उन्होंने अपनी पुत्री की मौत की तुलना राज्य के चर्चित रूपा तिर्की प्रकरण से करते हुए गंभीर आरोप लगाए।

सीबीआई जांच से सच्चाई की उम्मीद

निशा भगत मौत मामले में एक तरफ विशेष जांच दल (एसआईटी) निष्पक्ष जांच करने और सभी बिंदुओं पर पड़ताल का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पिता की ओर से उठ रहे सवालों ने जांच अधिकारियों की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हांदु भगत का मानना है कि सीबीआई जांच से पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। अब इस मामले से जुड़े सभी लोग सीबीआई जांच के दौरान सामने आने वाले नए तथ्यों पर नजर टिकाए हुए हैं।