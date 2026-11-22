कानून के दायरे में रहकर विवादों का निपटारा करने वाली ग्राम कचहरी ही यदि कानून को ताक पर रख दे तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड की गहई पंचायत से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां ग्राम कचहरी के सरपंच पर दो नाबालिग लड़कों के हाथ-पैर बांधकर उसे तालिबानी सजा देने का गंभीर आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

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