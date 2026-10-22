बिहार: युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, दोस्तों पर जबरन नशा कराकर गला दबाने व पत्नी से मारपीट का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 8 बजे करण अपने साथियों के साथ मनोहर के घर पहुंचा। वे उसे घर से बाहर भवदेपुर स्थित चमड़ा गोदाम के पीछे एक पीपल के पेड़ के पास ले गए। आरोप है कि वहां आरोपियों ने मनोहर को जबरन नशे का सेवन कराया। इसके बाद किसी बात पर विवाद हुआ और आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसका मुंह और गला बड़ी बेदर्दी से दबा दिया। गंभीर रूप से घायल और अचेत अवस्था में पड़े मनोहर को परिजन पहले एक निजी क्लीनिक ले गए। हालत में सुधार न होने पर उसे सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार देर रात इलाज के दौरान मनोहर ने दम तोड़ दिया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिली है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। डीएसपी ने स्पष्ट किया कि शुरुआत में परिजनों के गोली मारने या चाकू से हमला करने के दावे गलत पाए गए हैं। प्राथमिक जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।पुलिस के अनुसार, अभी तक परिजनों की तरफ से कोई आधिकारिक लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। घटना स्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इससे संदिग्धों की आवाजाही और घटना की सच्चाई का पता चल सकेगा। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आवेदन मिलते ही नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।मृतक मनोहर राम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। वह मेहनत-मजदूरी कर अपने वृद्ध माता-पिता, पत्नी और दो साल की मासूम बेटी का पालन-पोषण करता था। उसकी असमय और दर्दनाक मौत से परिवार के सामने रोज़ी-रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पूरे इलाके में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और शोक का माहौल है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की गुहार लगाई है।