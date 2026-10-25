बिहार: पति की मौत के बाद पत्नी पर दोस्त के साथ फरार होने का आरोप, भाई ने पुलिस को बताया पूरा मामला

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) में इलाज के दौरान 28 वर्षीय सुबोध कुमार की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर एक दोस्त के साथ फरार होने का आरोप लगाया है। सुबोध के भाई विनोद कुमार यादव ने पत्नी और उसके दोस्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है। परिजनों का दावा है कि विरोध करने पर सुबोध के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें वह घायल हो गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।

पांच महीने पहले हरियाणा जाने के दौरान बढ़ीं नजदीकियां

मृतक के भाई विनोद कुमार यादव के अनुसार, करीब पांच महीने पहले गांव का ही एक दोस्त सुबोध और उसकी पत्नी को काम करने के लिए हरियाणा लेकर गया था। परिवार को उम्मीद थी कि वहां काम करके सुबोध अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकेगा। विनोद का आरोप है कि हरियाणा में रहने के दौरान सुबोध की पत्नी और उसके दोस्त के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। परिजनों के अनुसार, हरियाणा में सुबोध के घायल होने के बाद उसकी पत्नी और वही दोस्त उसे मुजफ्फरपुर लेकर आए थे। परिवार का आरोप है कि इस दौरान सुबोध के साथ मारपीट की गई थी, जिसके कारण वह घायल हो गया।

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पहले निजी अस्पताल में कराया भर्ती, फिर छोड़कर जाने का आरोप

मृतक के परिजनों का आरोप है कि मुजफ्फरपुर लाने के बाद सुबोध को पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसे छोड़कर उसकी पत्नी और दोस्त के फरार होने का दावा किया गया है। सुबोध की हालत में सुधार नहीं होने पर उसे श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार, सुबोध का 18 अक्टूबर 2026 से इलाज चल रहा था। परिवार के लोग उसके ठीक होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 24 अक्टूबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई का आरोप है कि सुबोध के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही उसकी पत्नी अपने दोस्त के साथ चली गई। युवक की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

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भाई ने पुलिस को बताया पूरा घटनाक्रम

मामले में सुबोध के भाई विनोद कुमार यादव ने एसकेएमसीएच पुलिस चौकी में अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने अपने भाई की मौत से जुड़ी परिस्थितियों के साथ-साथ उसकी पत्नी और दोस्त पर लगाए गए आरोपों की जानकारी पुलिस को दी है।

एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि मृतक के भाई का बयान दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि बयान संबंधित थाने को भेजा जाएगा, जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।