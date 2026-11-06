बिहार: निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के कई ठिकानों पर छापे

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निगरानी ब्यूरो की जांच में प्राथमिक अभियुक्त सुशील कुमार, उनकी पत्नी चांदनी गुप्ता और अन्य परिजनों के नाम पर छह अचल संपत्तियों का पता चला है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य एक करोड़ 37 लाख रुपये से अधिक आंका गया है। इसके अलावा बैंक खातों में जमा राशि और अन्य वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।आरोप है कि सुशील कुमार ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। शुरुआती आकलन के अनुसार, यह संपत्ति उनकी आय से करीब 110 प्रतिशत अधिक बताई गई है। हालांकि, संपत्तियों और आय के स्रोतों को लेकर अंतिम स्थिति विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।विशेष न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की तीन विशेष टीमों ने गुरुवार को तलाशी अभियान शुरू किया। टीमों की ओर से पटना और मुजफ्फरपुर स्थित सरकारी कार्यालयों, मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित आवास और सहरसा स्थित आवास की तलाशी ली जा रही है।इस दौरान अधिकारी दस्तावेजों, बैंक खातों, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो की टीमें अलग-अलग ठिकानों पर मिले रिकॉर्ड का मिलान करने में जुटी हैं।निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में तलाशी और अनुसंधान की कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने के बाद आय के अन्य स्रोतों, संभावित बेनामी संपत्तियों और मामले में संलिप्त अन्य लोगों के संबंध में जानकारी सामने आ सकती है।निगरानी डीएसपी सतीश चन्द्र माधव ने बताया कि पटना में दर्ज मामले के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल अनुसंधान जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में संपत्तियों और आरोपों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।