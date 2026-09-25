बिहार: स्कूल जाने निकले हुए 3 छात्र एक साथ लापता, दो दिन पहले हुआ था विवाद, खोज में जुटी पुलिस

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गौरतलब है कि लापता छात्रों में बलरा इस्माइल निवासी विकास सिंह का करीब 15 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार शामिल है। परिजनों के अनुसार, अंकुश गुरुवार सुबह करीब 9 बजे राजकीय यदुनंदन उच्च विद्यालय बाधी जाने के लिए घर से निकला था। छुट्टी होने के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।तलाश के दौरान परिजनों को जानकारी मिली कि गांव के अतुल कुमार उर्फ रिक्की और सावन कुमार भी उसी समय से घर से गायब हैं। दोनों छात्र कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। अतुल उर्फ रिक्की अजय कुमार सिंह का पुत्र है, जबकि सावन कुमार भोला सिंह का पुत्र है। तीनों छात्रों के एक साथ लापता होने के बाद परिजनों की चिंता और बढ़ गई है।पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि बुधवार को स्कूल के कुछ बच्चों के बीच विवाद हुआ था। हालांकि, तीनों छात्रों के लापता होने की घटना का इस विवाद से कोई संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और स्कूल से भी जानकारी जुटाई जा रही है।मनियारी थाना के थानेदार श्रीकांत चौरसिया ने बताया कि देर रात परिजनों की ओर से तीन छात्रों के लापता होने की शिकायत मिली है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और छात्रों की तलाश की जा रही है। पुलिस टीम स्कूल से भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही छात्रों की तलाश के लिए टेक्निकल टीम की मदद ली जा रही है।