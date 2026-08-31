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बिहार : एसपी का आदेश सुनकर उतार दिए गहने, कुछ समय बाद पता चली सच्चाई तो खिसक गई जमीन

Tue, 01 Sep 2026 09:08 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 09:08 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक कारोबारी से करीब 20 ग्राम सोने की चेन और 10 ग्राम की अंगूठी उतरवा ली। आरोपियों ने ‘एसपी साहब के आदेश’ का हवाला देकर आभूषण सुरक्षित रखने की बात कही और उन्हें कागज में लपेटकर बाइक की डिक्की में रखने का झांसा दिया।

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मुजफ्फरपुर में ‘पुलिस’ बनकर दिनदहाड़े ठगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरपुर। जिले के सरैया थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक कारोबारी से सोने की चेन और अंगूठी ठगने का मामला सामने आया है। बाइक सवार दो युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कारोबारी को रोक लिया और ‘साहब के आदेश’ का हवाला देकर सड़क पर सोने के आभूषण पहनकर चलने से मना किया। इसके बाद दोनों ने कारोबारी से करीब 20 ग्राम की सोने की चेन और 10 ग्राम की अंगूठी उतरवा ली। आभूषण सुरक्षित रखने का झांसा देकर आरोपियों ने उन्हें कागज में लपेटा और बाइक की डिक्की में रखने की बात कही। कुछ देर बाद कारोबारी ने डिक्की खोली तो कागज के अंदर सोने के आभूषणों की जगह पत्थर का टुकड़ा मिला। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दोनों संदिग्धों के चेहरे दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर बाइक सवार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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‘एसपी साहब का आदेश है’ कहकर रोका

मामला सरैया थाना क्षेत्र के मधुबन गांव निवासी अनिल कुमार सिंह से जुड़ा है। पीड़ित के अनुसार, सोमवार दोपहर वह बाइक से बखरा गुदरी बाजार के समीप से गुजर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें रोक लिया। दोनों युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और कहा कि एसपी साहब का आदेश है कि सड़क पर सोने के आभूषण पहनकर नहीं चलना है।
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पुलिसकर्मी होने का विश्वास दिलाने के बाद दोनों युवकों ने अनिल कुमार सिंह के गले से करीब 20 ग्राम की सोने की चेन उतरवा ली। इसके बाद आरोपियों ने उनकी करीब 10 ग्राम की अंगूठी भी उतरवा ली। दोनों ने आभूषणों को एक कागज में लपेटकर सुरक्षित रखने के नाम पर उनकी बाइक की डिक्की में रखने की बात कही।
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डिक्की खोली तो चेन की जगह मिला पत्थर

आभूषण डिक्की में रखने के बाद दोनों आरोपी बाइक से बखरा बाजार होते हुए अंबारा की ओर निकल गए। कुछ देर बाद जब अनिल कुमार सिंह ने अपनी बाइक की डिक्की खोलकर कागज देखा तो उनके होश उड़ गए। कागज के अंदर सोने की चेन और अंगूठी की जगह पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ था।

इसके बाद पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का पता चला। उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी और सरैया थाने में आवेदन देकर दोनों आरोपियों की पहचान करने, सोने की चेन बरामद करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

CCTV फुटेज में दिखे दोनों संदिग्ध

घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में बाइक सवार दोनों संदिग्धों के चेहरे दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। साथ ही बाइक और आरोपियों की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।


आरोपियों की तलाश में पुलिस ने तेज की जांच

सरैया थाना पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में जांच-पड़ताल तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर ठगी करने वाले बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही है।

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