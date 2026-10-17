बिहार: पट खुलते ही मां दुर्गा के दर्शन को पहुंचे भक्त, पंकज मार्केट का अनोखा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र

नवरात्र के सातवें दिन शनिवार को मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद पूजा पंडालों के पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। पट खुलते ही मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ‘जय माता दी’ के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो गया।

शहर के अलग-अलग पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्र को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। भक्त कतारबद्ध होकर मां के दर्शन कर रहे हैं।

विज्ञापन

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र विभिन्न पूजा पंडालों और पूजा समितियों के बीच पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शन कराया जा रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर के पंकज मार्केट में बना अनोखा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां विशेष सजावट की गई है। पूजा समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार चौधरी ने बताया कि शनिवार को विधि-विधान से मां दुर्गा का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस बार पंडाल को राजस्थान के किले का स्वरूप दिया गया है। इसके साथ ही मां दुर्गा के वन देवी रूप की झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।