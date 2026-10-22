बिहार: यहां दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान युवक की चाकू घोंपकर हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक सुधीर कुमार बाजपट्टी थाना क्षेत्र के संडवारा गांव के निवासी थे। वह नरेश राय के 22 वर्षीय पुत्र थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुधीर दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन जुलूस में शामिल होने मधुबन बाजार गए थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने सुधीर पर चाकू से जानलेवा वार किया। चाकू के गंभीर हमले से वह मौके पर ही दम तोड़ गए। युवक की हत्या की खबर संडवारा गांव और मधुबन बाजार में आग की तरह फैल गई। इस खबर से स्थानीय लोग तुरंत आक्रोशित हो उठे। उन्होंने हत्या के आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की।युवक की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मधुबन बाजार में सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। इससे पूरे इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। स्थानीय लोग हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग पर अड़े थे।घटना की सूचना मिलते ही बाजपट्टी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू किए। पुलिस अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझाने-बुझाने की कोशिश की। उन्होंने आक्रोशित भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्द से जल्द चिह्नित किया जाएगा। अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।वर्तमान में इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह तैनाती किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस लगातार स्थिति पर बारीकी से निगरानी रख रही है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस प्रशासन शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।